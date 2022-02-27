تشاوش أوغلو ولافروف يبحثان جهود الهدنة في أوكرانيا

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف جهود إرساء هدنة بين القوات الروسية والأوكرانية.

وذكرت مصادر في الخارجية التركية، الأحد، أن مباحثات تشاووش أوغلو ولافروف جاءت في اتصال هاتفي.

وأوضحت أن الوزيرين بحثا إمكانية إرساء هدنة، وعمليات الإجلاء، والأوضاع الإنسانية في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، ناقش تشاوش أوغلو في اتصال آخر، مع الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلغا ماريا شميد، الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا، وضرورة إرساء الهدنة في هذا البلد.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات على موسكو.