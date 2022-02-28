الاقتصاد التركي يسجل نموا بنسبة 9.1 بالمئة عام 2021

سجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 9.1 بالمئة في الربع الأخير من عام 2021 و11 بالمئة في عموم العام الماضي.

جاء ذلك في معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، الاثنين، أوضحت فيها أن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الأخير من العام الفائت نموا بنسبة 9.1 بالمئة

وأشارت المعطيات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في 2021، ارتفع بنسبة 42.8 بالمئة مقارنة مع عام 2020، ليبلغ 7 تريليون و209 مليار و40 مليون ليرة تركية.

وبالنظر إلى الناتج الإجمالي المحلي، بلغ متوسط دخل الفرد الواحد في تركيا العام المنصرم 9 آلاف و539 دولار.