الدفاع التركية: تحييد 5 إرهابيين شمالي سوريا والعراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تحييد 5 إرهابيين شمالي سوريا والعراق.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن القوات الجوية تمكنت من تحييد إرهابي من بي كا كا في منطقة عملية المخلب النمر شمالي العراق.

وأشار إلى تحييد 4 إرهابيين من ي ب ك/ بي كا كا شمالي سوريا بعد استهدافهم لمنطقة نبع السلام ومحاولتهم التسلل إليها.

وفي 15 يونيو/ حزيران 2020، أطلقت تركيا عملية مخلب النمر ضد إرهابيي بي كا كا في منطقة حفتانين شمالي العراق.

وتقع منطقة عملية نبع السلام شرقي نهر الفرات في الشمال السوري، وهي المنطقة التي أطلق فيها الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لتطهيرها من إرهابيي ي ب ك/ بي كا كا وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين.