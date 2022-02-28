الصادرات التركية ترتفع 17.2 بالمئة في يناير 2022

سجلت الصادرات التركية زيادة بنسبة 17.2 بالمئة في يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي 2021.

وأوضحت معطيات هيئة الإحصاء التركية، الإثنين، أن تركيا جنت من صادراتها في يناير الفائت 17 مليار و587 مليون دولار.

وأشارت المعطيات أن واردات تركيا في يناير 2022، ارتفعت بنسبة 54.2 بالمئة، لتصل قيمتها إلى 27 مليار و848 مليون دولار.

وارتفع العجز التجاري في يناير الماضي بنسبة 234.9 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، ليبلغ 10 مليار و261 مليون دولار.

وبحسب معطيات هيئة الإحصاء، تصدرت ألمانيا قائمة الدول الأكثر استيرادا للمنتجات التركية في يناير الماضي، بمليار و618 مليون دولار.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بمليار و221 مليون دولار، وإيطاليا ثالثا بمليار و25 مليون دولار.