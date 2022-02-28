تركيا تحذر كل الدول من إرسال سفن حربية للمرور من مضائقها بالبحر الأسود

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن أنقرة أخطرت جميع الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود بألا ترسل سفنها الحربية لتمر عبر المضائق التركية.

وقال تشاوش أوغلو في تصريح صحفي عقب اجتماع الحكومة، إن "اتفاقية مونترو تمنح تركيا صلاحية مطلقة في إغلاق المضائق إذا كانت طرفا في الحرب".

وأضاف: "أما إذا لم تكن تركيا طرفا في الحرب، فلديها صلاحية عدم السماح لسفن الدول المتحاربة بالعبور من مضائقها".

واستطرد: "الاتفاقية لا تحظر عبور السفن الحربية العائدة إلى قواعدها في البحر الأسود".

وتابع "أخطرنا جميع الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود بألا ترسل سفنها الحربية لتمر عبر مضائقنا".

وأكد على مواصلة تركيا التزامها ببنود اتفاقية مونترو، مضيفا "الروس كانوا يتساءلون عما إذا كنا سنطبق الاتفاقية إن لزم الأمر أم لا، قلنا لهم إننا سنطبق الاتفاقية بحذافيرها".

وتسمح اتفاقية مونترو للمضائق البحرية الموقعة عام 1936 بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود، من مضيقي الدردنيل والبوسفور، بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يوما، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوما.