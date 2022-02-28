متحدث الرئاسة التركية وكبير مستشاري بوتين يبحثان التطورات بأوكرانيا

بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الإثنين، مع يوري أوشاكوف كبير مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسياسة الخارجية، التطورات في أوكرانيا.

وتناول الجانبان الحرب في أوكرانيا والمفاوضات بين موسكو وكييف، في اتصال هاتفي، بحسب بيان صادر عن مكتب قالن الإثنين.

وأكد قالن أهمية إنجاح المبادرات الدبلوماسية ومفاوضات وقف إطلاق النار على صعيد السلام والاستقرار في المنطقة.

واتفق الجانبان على زيادة الجهود المشتركة من أجل انهاء حالة الصراع والتوتر بأسرع وقت.

وفي 24 فبراير/ شباط الجاري، شرعت روسيا في شن هجوم عسكري على أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.