وزير الدفاع التركي يبحث مع قادة الجيش تطورات أوكرانيا

عقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الإثنين، اجتماعا مرئيا مع قادة الجيش تناول فيه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وآخر المستجدات الميدانية في هذا السياق.

وشارك في الاجتماع رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات، ونائب وزير الدفاع يونس أمره قره عثمان أوغلو، وقادة الوحدات، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وتلقى الوزير أقار إحاطة بشأن سير الأنشطة المتواصلة للقوات المسلحة وأعطى التعليمات اللازمة للوحدات المعنية.

كما بحث المجتمعون العملية الروسية في أوكرانيا وآخر المستجدات الميدانية في هذا الإطار، بحسب البيان.

وفي 24 فبراير/ شباط الجاري، شرعت روسيا في شن هجوم عسكري على أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.