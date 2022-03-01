أردوغان يبحث مع لوكاشينكو آخر تطورات الوضع الروسي الأوكراني



قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث هاتفيا مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في بيلاروسيا، وآخر التطورات.

وأضاف البيان الصادر عن الدائرة أن الرئيس التركي أكد أنهم سيواصلون بذل الجهود لوقف هذه الحرب وإحلال السلام.

والإثنين، دخلت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الخامس، حيث تشير أحدث التقارير إلى أن القوات الروسية تتجه صوب العاصمة كييف.

وقوبل التدخل الروسي بغضب من المجتمع الدولي، مع قيام الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة بتنفيذ مجموعة من العقوبات الاقتصادية على روسيا.

وحتى اليوم، قُتل ما لا يقل عن 102 مدني في أوكرانيا، وفر أكثر من 500 ألف آخرين من البلاد، وفقًا لمسؤولي الأمم المتحدة.