أردوغان يستقبل رئيسة كوسوفو في أنقرة

استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، في مراسم رسمية بالعاصمة أنقرة، اليوم.

واستقبلت فرقة الخيالة الرئيسة عثماني، ورافقتها حتى بوابة البروتوكول في المجمع الرئاسي، حيث كان في استقبالها الرئيس أردوغان.

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية للضيفة في ساحة المجمع الرئاسي، وعزف النشيد الوطني لكلا البلدين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيبا بالضيفة.

والتقط الجانبان صورا قبيل توجههما لعقد اجتماع ثنائي وآخر على مستوى الوفود، ثم مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وشارك في مراسم الاستقبال من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والأسرة والخدمات الاجتماعية دريا يانيق، والداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أقار، وغيرهم من المسؤولين.