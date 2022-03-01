أردوغان ينتقد تعامل الاتحاد الأوروبي المزدوج مع ملف انضمام تركيا إلى التكتل

دعا الرئيس رجب طيب أردوغان روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار في أقرب وقت وتقديم مساهمة للسلام العالمي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الثلاثاء مع نظيرته الكوسوفية فيوزا عثماني بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "ينبغي لجميع الأطراف الفاعلة في منطقتنا وخارجها منح الأولوية للسلام والاستقرار الإقليميين"

وأضاف: "نثمن جهود ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكنني أقول لأعضاء الاتحاد: لماذا لا تزالون قلقين بشأن انضمام تركيا؟"

وأردف (حول عضوية الاتحاد الأوروبي): "الاهتمام الذي أبديتموه لأوكرانيا أظهروه لتركيا أيضا، أم أنكم ستدرجون بلادنا على جدول أعمالكم عندما تتعرض لهجوم من جهة ما؟".

وأكد الرئيس أردوغان دعم تركيا عضوية كوسوفو في الناتو.

وقال: "لطالما أكدنا أن توسيع حلف شمال الأطلسي سيكون مفيدا من أجل السلام العالمي ومازلنا نؤكد ذلك حتى اليوم".

يتبع////