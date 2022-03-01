ألطون يفند التضليل الإعلامي المقصود لقناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية ضد تركيا

بعث رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، رسالة تحذير إلى قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية لممارستها التضليل الإعلامي من خلال إظهارها مدينة إسطنبول على أنها أرض يونانية في تقرير إخباري عن الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وأكدت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان الثلاثاء، أنها تكافح التضليل الإعلامي والمعلومات الخاطئة ضد تركيا على الصعيدين الوطني والدولي.

وردا على إظهار "سي بي إس نيوز"(CBS News) إسطنبول على أنها أرض يونانية في تقرير إخباري نشرته أمس الإثنين حول مرور السفن الحربية الروسية من المضائق، بعث ألطون رسالة تحذير إلى القناة وطالبها بتصحيح الخطأ على الفور وتقديم الإيضاحات اللازمة.

وجاء في الرسالة: "اليونان أضرت بالأمن الإقليمي وأضعفت الجناح الشرقي لحلف الناتو بمطالبها المتطرفة في شرق البحر المتوسط وبحر إيجة، مع أخذ ذلك بعين الاعتبار نحن نحتج رسميا وعلنيا على هذا الخطأ".

وأضاف: "ننتظر اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار الخطأ المرتكب، وتجنب أي خطوة من شأنها أن تضع وحدة الأراضي التركية موضع نقاش وتقديم إيضاحات حول الحادث الذي وقع أمس".