الداخلية التركية تطلق عملية جديدة ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي بشرناق

أعلنت وزارة الداخلية التركية إطلاق عملية جديدة ضد تنظيم بي كا كا"الإرهابي في ولاية "شرناق" جنوب شرقي البلاد.

وبحسب بيان نشرته اليوم الثلاثاء، أطلقت الوزارة على العملية اسم "أرن الشتاء 28 الشهيد الجندي الدركي آدم أرباش".

وتهدف العملية إلى إخراج بي كا كا من أجندة تركيا بشكل كامل، وتحييد الإرهابيين الذين ينتشرون في المنطقة.

وأكدت الوزارة أن العملية ستجري في الولاية بمشاركة قوات خاصة من الدرك والشرطة والحراس الأمنيين.

و"أرن الشتاء" تمثل سلسلة عمليات أطلقت نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.