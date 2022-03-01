تركيا.. سفينة رابعة للتنقيب عن الغاز في البحر الأسود

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، اليوم الثلاثاء، أن سفينة رابعة ستبدأ عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأسود خلال شهرين.

وأوضح دونماز، في تصريح تلفزيوني لقناة محلية، أن سفينة "الفاتح" تواصل أعمال الحفر الاستكشافية في حقل "قره سو-1" بالبحر الأسود.

وأشار إلى أن شركات البترول التركية والعالمية لديها 7 ـ 8 أنشطة حفر لأغراض الاستكشاف في البحر الأسود، مؤكدا أن سفينة التنقيب الرابعة ستبدأ مهامها خلال شهر أو اثنين، دون مزيد تفاصيل.

وسبق أن شرعت ثلاث سفن تركية هي "بربروس خير الدين باشا" و"القانوني" و"الفاتح" في عمليات البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي بالبحر الأسود.

يذكر أن شركة النفط التركية (TPAO) أكملت مؤخرا بنجاح اختبار تدفق الغاز الطبيعي في بئر "توركالي 1" التابع لحقل صقاريا للغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وفي أغسطس/ آب 2020، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن سفينة التنقيب "الفاتح"، اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد في موقع "تونا 1" بحقل صقاريا، باحتياطي 320 مليار متر مكعب قبالة سواحل ولاية زونغولداق، ليعلن لاحقا ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز.