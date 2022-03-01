رئيسة كوسوفو: عازمون على تطوير علاقاتنا مع تركيا خاصة في القضايا الإنسانية والاقتصادية

أكدت رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني أن تركيا أهم حليف لبلادها وأنها لم تدر ظهرها لهم قط.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته عثماني مع الرئيس رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة.

وأشارت أن العلاقات بين كوسوفو وتركيا جيدة للغاية، معربة عن عزم بلادها تطويرها بشكل أكبر لا سيما في القضايا الإنسانية والاقتصادية.

وذكرت أن تركيا بذلت جهودا كبيرة لتحصل كوسوفو على الاعتراف من دول مختلفة.

وأكدت ضرورة ضم بلادها إلى حلف شمال الأطلسي قائلة: "حان الوقت لانضمام كوسوفو إلى الناتو".

وتابعت: "من المهم جدا أن تكون جميع دول منطقتنا أعضاء في الناتو والاتحاد الأوروبي، تركيا ساعدتنا في هذا الصدد، وأبدت دعمها، ننتظر دعم دول مثل تركيا فيما يتعلق بعضوية الناتو".

ولفتت إلى التعاون الوثيق القائم بين تركيا وكوسوفو، مؤكدة عزم بلادها تعميقه ونقله إلى مختلف المجالات لا سيما الأمن والتعليم والصحة والاقتصاد.

وأشارت إلى الدعم التركي لبلادها سواء في تسعينيات القرن الماضي حين استقبلت اللاجئين القادمين من كوسوفو، أو المساعدات التي قدمتها أنقرة خلال جائحة كورونا.

وحول الهجوم الروسي الأخير أكدت دعم بلادها الكامل لسيادة أوكرانيا، مشيرة أن الوضع الراهن صعب للغاية لقارة أوروبا بأسرها.

وبيّنت أن غاية روسيا ليست أوكرانيا فقط، بل تتضمن أيضا خلق حالة من عدم الاستقرار في غرب البلقان، لافتة إلى دعم موسكو المتواصل لصربيا في هذا الصدد.

وأوضحت أن حالة عدم الاستقرار لن تشكل مشكلة لشعوب المنطقة فحسب، بل ستمتد لجميع الدول.

وأضافت: "يجب ألا نسمح أبدا بتقويض السلام في دول البلقان، ينبغي ألا نسمح بالمساس بسيادة دول مثل كوسوفو والبوسنة، لأن صربيا تحاول المضي قدما في هذا الصدد بدعم من روسيا".

وذكرت أن بلادها انتهجت مقاربة إيجابية على الدوام في حوارها مع صربيا، مؤكدة أن هذا الحوار لا يمكن أن يستمر إلا بالاعتراف بكوسوفو، "وبهذه الطريقة فقط يتم ضمان سلام واستقرار المنطقة".