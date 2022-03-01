وزير الخارجية الأردني يصل أنقرة حاملاً رسالة من الملك عبد الله للرئيس أردوغان

وصل وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي إلى تركيا الثلاثاء، زيارة رسمية حاملاً رسالة من الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بدأ زيارة عمل (غير معلنة المدة) إلى تركيا اليوم يُسلم خلالها رسالةً من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم إلى أخيه فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان".

وأوضحت أن الصفدي "يجري (الأربعاء) لقاء ثنائيا مع معالي وزير خارجية الجمهورية التركية مولود تشاوش أوغلو، يليه تصريحات صحفية".

ومنذ عقدين، تشهد العلاقات الأردنية التركية تطورا ملحوظا ومميزا، عززه تماهي مواقف البلدين إزاء أهم القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ويعود تاريخ العلاقات بين تركيا والأردن إلى ثلاثينيات القرن الماضي، حين قام ملك الأردن المؤسس، عبد الله الأول، بزيارة رسمية إلى تركيا، هي الأولى حينها لزعيم عربي، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى (1914- 1918) وتأسيس الجمهورية التركية عام 1923.