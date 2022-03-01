وصول مجموعة من تتار القرم إلى تركيا بعد إجلائهم من أوكرانيا

وصلت يوم الثلاثاء إلى تركيا المجموعة الأولى من تتار القرم الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا، وسط الغزو الروسي المستمر للبلاد.

وفي إطار جهود الإجلاء التركية التي نفذتها وزارة الخارجية، دخلت مجموعة مؤلفة من 45 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال من تتار القرم، تركيا يوم الثلاثاء عبر معبر "كابي كولة" على الحدود مع بلغاريا.

وقالت سوزان مبييتافا وهي امرأة أجليت للصحفيين في ولاية أدرنة الشمالية الغربية إنهم غادروا كييف بعد أن بدأت الانفجارات في العاصمة.

وأوضحت أنهم شهدوا القصف الروسي وهم في طريقهم إلى مدينة لفيف مع زوجها وأطفالها الثلاثة. وانهم نقلوا في وقت لاحق إلى مناطق آمنة بدعم تركي.

وأضافت: "تم إجلاء الأطفال والنساء. نقلونا إلى الحدود... وتركنا أزواجنا خلفنا لكننا تحدثنا إليهم خلال رحلتنا".

كما أعربت حنيفة كرتسيت، وهي من النساء اللواتي تم إجلاؤهن، عن سعادتها لوجودها في تركيا.

وقالت لحظة وصولها تاركةً زوجها ورائها أيضاً، إنها كانت تريد البقاء في أوكرانيا لكنها اضطرت لمغادرة البلاد من أجل أطفالها. مشيرةً أنهم وصلوا إلى تركيا بعد رحلة استمرت 4 أيام براً.

وأعربت عن شكرها العميق لتركيا التي قدمت الدعم لهم دائماً أثناء الهروب من المنفى ومن الاحتلال، مرددةً "لقد كانوا دائماً الأقرب إلينا".

يذكر أن الحرب الروسية على أوكرانيا قوبلت منذ بدايتها يوم الخميس الماضي، بغضبٍ كبيرٍ من المجتمع الدولي، إذ طبق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.

كذلك تم عزل روسيا أكثر بعد منع طائراتها من التحليق في المجال الجوي الأوروبي والكندي، وطرد عدد من بنوكها من نظام SWIFT المصرفي الدولي.