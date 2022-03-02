الخريجون الأتراك في باكستان يحفرون آبار المياه ويقدمون المساعدات الانسانية

أنشأ الطلاب الأتراك الذين تخرجوا من الجامعات في باكستان جمعية خيرية لمد يد الدعم والمساعدة للمجتمعات المحرومة في البلاد، وقاموا من خلال هذه الجمعية بحفر 41 بئراً للمياه النظيفة. وتنسق جمعية الخريجين الأتراك في باكستان العمل مع مؤسسة أندا الخيرية التركية في ولاية مظفر غار على بعد حوالي 600 كيلومتر من العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وفي حديثه مع الصحافة التركية يوم الاثنين قال طلحة أوغورلو منسق الرابطة في الدولة الآسيوية، إنهم حفروا 101 بئراً في البلاد منذ يناير/كانون الثاني، وأن العدد الإجمالي للآبار التي بنوها منذ عام 2005 تجاوز 2000 بئر في جميع أنحاء باكستان.

وأضاف أنهم يديرون أيضاً مساعدات إنسانية ومشاريع تعليمية ويساعدون الأتراك الذين يدرسون في باكستان.

وتم تدشين الآبار في المناطق الريفية من مظفرغار ذات المناخ الجاف والتي تتجاوز فيها درجات حرارة 40 درجة مئوية في الصيف. وتستفيد القرى حول المدينة أيضاً من المساعدات التركية، ففي العام الماضي قامت مؤسسة خيرية تركية أخرى أسسها طيارون ومضيفون أتراك بحفر 45 بئر ماء لنحو 40 ألف شخص يعيشون في 45 قرية، بالتعاون مع جمعية الخريجين الأتراك.

وترتبط تركيا بعلاقات وثيقة مع باكستان، وتعمل المؤسسات الخيرية والهيئات العامة التركية بنشاط في مختلف أنحاء باكستان. وتقود وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" جهود الإغاثة التركية في البلاد من خلال 31 مشروعاً في مجالات الصحة والتعليم والرياضة وغيرها من المجالات والتي تم تنفيذها على مدار السنوات الثلاث الماضية. وتركز المشاريع على الأماكن الأقل تطوراً بما في ذلك جنوب السند وجنوب غرب بلوشستان. وقد أقامت تيكا في السند محطات معالجة للمياه بغرض إيصال المياه النظيفة لأكثر من 2 مليون شخص.