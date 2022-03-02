تركيا تجلي 8 آلاف و50 شخصا من رعاياها في أوكرانيا

أفاد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، بأن بلاده أجلت حتى صباح اليوم الأربعاء 8 آلاف و50 مواطنا تركيا من أوكرانيا إثر العملية العسكرية الروسية.

وقال تشاوش أوغلو، في تغريدة: "خرج 2604 أشخاص منهم مواطنون أذربيجانيون من مدن كييف وخاركيف وأوديسا ولفيف وزابوريزهزهيا".

وأضاف: "بذلك يكون عدد المواطنين الأتراك الذين تم إجلاؤهم 8 آلاف و50".

وأكد تشاوش أوغلو أن عمليات الإجلاء الآمن للمواطنين الأتراك مستمرة.

وبدأت تركيا إجلاء رعاياها من أوكرانيا برا اعتبارا من 25 فبراير/ شباط الماضي، بسبب إغلاق المناطق البحرية والجوية بعد الهجوم الروسي.