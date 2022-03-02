تركيا: نعمل مع الأردن لعودة طوعية للاجئين السوريين

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعمل مع الأردن من أجل عودة طوعية للسوريين اللاجئين إلى بلادهم.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة أنقرة، أعرب تشاوش أوغلو عن رغبة بلاده في تنظيم مؤتمر بضيافة تركيا على مستوى الوزراء لمناقشة العودة الطوعية للاجئين السوريين.

ويعيش في تركيا قرابة 3.7 ملايين سوري وفدوا البلاد بعد الانتفاضة الشعبية ضد نظام بشار الأسد، ويحمل غالبيتهم صفة الحماية المؤقتة، بجانب استقبال الأردن نحو 1.3 مليون سوري نصفهم يحمل صفة لاجئ.

وأكد أن تركيا تولي أهمية كبيرة لرؤية الأردن الشقيق للاأحداث في المنطقة، وأن رؤى البلدين متطابقان حيال كافة القضايا الإقليمية.

وأوضح أهمية عقد استشارات دورية بين البلدين في هذا الإطار، مبينا أنه ناقش مع الصفدي التعاون الاقتصادي وسبل التعاون في مجالات التعليم والثقافة.

وأضاف تشاوش أوغلو أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ماض إلى المليار دولار سنويا، وقال إن اهتمام الأتراك بالأردن يتزايد بالتزامن مع ازدياد الزائرين الأردنيين في تركيا.

وأعرب عن ترحيبه اعتزام البلدين باستئناف الرحلات الجوية بين إسطنبول والعقبة، بعد توقفها فترة بسبب جائحة كورونا.

وعلى الصعيد الفلسطيني، أكد تشاوش أوغلو أن رؤية تركيا والأردن متطابقتان حول الملف الفلسطيني ووضع القدس.

وأكد دعم تركيا للرعاية الهاشمية على المقدسات في القدس، وأن البلدين سيواصلان التعاون على صعيد المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.