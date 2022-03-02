قالن: تركيا لا تقبل تصرفات روسيا لكن لا نية لديها لهدم جسور التواصل معها

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن المشهد القائم في أوكرانيا الآن أمر لا يبعث على الأمل الكبير.

وأشار قالن، في برنامج تلفزيوني، مساء الثلاثاء، إلى أن إبقاء الجانب الأوكراني على طاولة المفاوضات سيكون أكثر صعوبة إذا واصلت روسيا هجماتها.

وشدّد على أن أوكرانيا تظهر إرادة لمواصلة المفاوضات مع روسيا بناء على نصائح تقدمها تركيا لكن موسكو لديها بعض المطالب غير الواقعية.

وأوضح المتحدث الرئاسب أن ما يجري التركيز عليه حاليًا هو إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

ولفت إلى أن زيادة روسيا للحراك العسكري وتعميقه وتوسيعه وتصعيده لن يساهم في إحلال السلام، واستمرار الهجمات سيقوض المفاوضات.

وأردف: "لا أريد أن أكون متشائما لكن المشهد الذي أراه حاليًا لا يبعث كثيرًا على الأمل، ويظهر الحراك العسكري وما سيحدث الليلة وغداً يشير إلى أن المشهد غير مشجع".

وزاد: "حتى لو تم التوصل إلى وقف إطلاق النار بين البلدين، فإن الديناميكيات التي أوصلت الخلاف إلى هذه النقطة ستشغل جدول الأعمال في العقود القادمة".

واعتبر قالن أن تركيا تعتبر بالنسبة إلى الغرب حليفًا مهمًا يُرجع إليه لطلب المساعدة والدعم والاتصال في الأوقات الصعبة.

وذكر أن محاوري تركيا الغربيين يطلبون منها إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع روسيا، وألا تهدم جسور التواصل في هذا الصدد.

وأوضح أن تركيا تقول للغرب إنها لا تقبل تصرفات روسيا لكن لا نية لديها لهدم جسور التواصل معها.

وشدّد على أن أنقرة مضطرة لأن تأخذ أولوياتها بعين الاعتبار فيما يخص المصالح.