قناة أمريكية تعتذر بسبب تقديمها معلومات مضللة ضد تركيا

قدمت قناة سي بي إس نيوز الأمريكية، اعتذارا إلى تركيا على خلفية ممارستها التضليل بإظهارها إسطنبول على أنها أرض يونانية في تقرير عن الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك بعد رسالة تحذير أرسلها فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، إلى القناة الأمريكية.

وأفاد بيان لدائرة الاتصال التركية، اليوم الأربعاء، أن إدارة القناة أرسلت خطاب اعتذار عن الخطأ الذي وقعت فيه في تقريرها الإخباري.

وذكرت القناة الأمريكية في خطاب الاعتذار الذي قدمته إلى تركيا، أنه تم تلافي الخطأ فور الانتباه إليه، وفق بيان دائرة الاتصال.

وأضافت "سي بي إس نيوز" أنها أعادت النظر في عملية النشر لديها، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء.

وتابعت: "نعرب عن شكرنا لكم لتواصلكم معنا وإتاحتكم لنا فرصة الاعتذار منكم".

وكان ألطون أكد في رسالة التحذير التي أرسلها للقناة، على أن اليونان أضرت بالأمن الإقليمي وأضعفت الجناح الشرقي لحلف الناتو بمطالبها المتطرفة في شرق البحر المتوسط وبحر إيجة، مع أخذ ذلك بعين الاعتبار أن تركيا تحتج رسميا وعلنيا على هذا الخطأ.