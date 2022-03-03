السفير الروسي بأنقرة: نقدر موقف تركيا في الالتزام باتفاقية مونترو

قال السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي يرخوف، إن بلاده تقدّر موقف تركيا في الالتزام باتفاقية مونترو الخاصة بالمضائق على خلفية التطورات في أوكرانيا.

وأكّد يرخوف خلال مقابلة مع قناة محلية تركية، مساء الأربعاء، أن اتفاقية مونترو تهم الجانب الروسي أيضا.

وأضاف: "علي القول إننا نقدر موقف تركيا لحماية اتفاقية مونترو والالتزام بها، فهي وثيقة مهمة من وثائق القانون الدولي".

وتابع: "نحن على اتصال مستمر مع السلطات التركية فيما يتعلق باتفاقية مونترو واستخدام المضائق".

وأردف يرخوف: "أؤمن بإمكانية الوصول معا إلى وضع يمكن أن تتحقق فيه جميع مصالحنا وكل رغباتنا".

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، الإثنين في اجتماع للحكومة، إن تركيا عازمة على استخدام صلاحياتها النابعة من اتفاقية مونترو بخصوص عبور السفن من المضائق، بشكل يحول دون تصعيد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلن وزير الخارجية، مولود تشاوش أوغلو، أن تركيا أخطرت جميع الدول بألا ترسل سفنها الحربية من أجل عبور المضائق التركية.

وتسمح اتفاقية مونترو للمضائق البحرية الموقعة عام 1936 بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود، من مضيقي الدردنيل والبوسفور، بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يوما، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوما.