تركيا تستعد لاختبار أول حاملة طائرات محلية الصنع

أعلنت هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، استعدادها لاختبار "تي جي أناضولو" كبرى سفنها العسكرية وأول حاملة طائرات محلية الصنع.

وأضافت في بيان على تويتر، الخميس، أن حاملة الطائرات المذكورة ستبدأ قريباً اختباراتها حيث ستنطلق في أول رحلة تقنية لها.

وأوضح البيان أن المرحلة التالية ستكون اختبارات الاعتماد، تليها الاختبارات المتعلقة بالموانئ.

وأكد أن "تي جي أناضولو" ستعزز قوة الأسطول التركي، خاصة بعد تزويدها بطائرات "بيرقدار تي بي 3" المسيرة المسلحة.

وشدد على أن تركيا ستواصل بلوغ أهدافها في تحقيق الاستقلالية بمجال الصناعات الدفاعية.

ومن المقرر أن تسلم "تي جي أناضولو" إلى الجيش التركي بحلول نهاية العام الحالي.

يُذكر أن "تي جي أناضولو" تعد أكبر سفينة حربية مصنعة بإمكانات تركية.