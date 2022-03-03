تشاوش أوغلو يبحث مع نظيره الأوكراني تطورات الأزمة

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن تشاوش أوغلو ناقش مع كوليبا التطورات الجارية في أوكرانيا.

وأضاف البيان أن تشاوش أوغلو رحب بتوصل الوفدين الروسي والأوكراني خلال اجتماعهما الخميس لاتفاق على إنشاء ممرات إنسانية حتى وإن كان على مستوى مناطق لإجلاء المدنيين.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن هذه الممرات ستمكن إجلاء المدنيين، كما أنها ستسهل أيضًا وصول المساعدات الإنسانية لهذه المناطق.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن ميخايلو بودولياك، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، عن اتفاق وفد بلاده مع نظيره الروسي على إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين في أوكرانيا.

وانطلقت، الخميس، الجولة الثانية المفاوضات الروسية الأوكرانية، وكان يطمح الوفد الأوكراني لإرساء وقف فوري لإطلاق النار وهدنة شاملة، إضافة إلى السماح بممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من القرى والمدن المدمرة أو التي تقصف باستمرار.

والاثنين الماضي انطلقت في منطقة "غومل" الحدودية بين أوكرانيا وبيلاروسيا، مباحثات بين وفد كييف المفاوض ونظيره الروسي، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار.