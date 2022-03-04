أردوغان: العدالة والتنمية رفع نسبة النساء العاملات إلى 34 بالمئة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن حكومات حزب العدالة والتنمية رفعت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل من 27 إلى 34 بالمئة منذ عام 2002.

وأضاف في فعالية حول المرأة بإسطنبول أن عدد النساء في سوق العمل ارتفع من 6 ملايين إلى 10 ملايين خلال الفترة المذكورة.

وأشار إلى أن نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان ارتفعت من 4 إلى 17 بالمئة، فيما بلغت نسبة العاملات في الكادر التدريسي بالجامعات التركية نحو 51 بالمئة.

وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، أوضح أردوغان أن وزارة العدل تعمل على حزمة اصلاحات قانونية بهذا الخصوص تشمل تغليظ العقوبات على المتورطين بهذه الجريمة.