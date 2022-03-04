تركيا.. تعيين كيريشتشي وزيرا للزراعة

نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، اليوم الجمعة، قرارا رئاسيا بإعفاء وزير الزراعة والغابات بكر باكدميرلي من منصبه، وتعيين وحيد كِيريشتشي مكانه.

وحمل القرار توقيع رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، بعد قبول الرئاسة طلب باكدميرلي بإعفائه من منصبه.

وجرى تعيين كيريشتشي وفق المادتين 104 و106 من الدستور التركي.

وكيريشتشي من مواليد ولاية قهرمان مرعش (جنوب) في 4 ديسمبر/ كانون الأول 1960، وخريج كلية الزراعة من جامعة تشوقور أوفا بولاية أضنة (جنوب)، وحاصل على درجة دكتواره من جامعة كرانفيلد البريطانية، ولديه 3 أبناء.