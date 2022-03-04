نائب أردوغان: جهودنا مستمرة لإيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، على أنّ جهود بلاده مستمرة لوقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكازاخستاني علي خان إسماعيلوف في العاصمة نور سلطان.

ووصف أوقطاي الحرب بين روسيا وأوكرانيا بأنها غير عادلة، مؤكداً مواصلة بلاده تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني، معرباً عن أسفه لحدوث المواجهة العسكرية بين البلدين.

وقال: "نريد أن تتمخض المحادثات بين روسيا وأوكرانيا عن نتائج، وأن تنتهي هذه الحرب غير العادلة، لدينا علاقات تاريخية مع أوكرانيا وروسيا".

وأكد أقطاي على إتمام كافة التجهيزات من أجل عقد الاجتماع الرابع للمجلس الاستراتيجي التركي الكازاخستاني رفيع المستوى في تركيا.

وأشار إلى أنه بحث مع رئيس الوزراء الكازاخستاني تطوير العلاقات في مجالات الاستثمار والمعلوماتية، والزراعة والتعليم والثقافة.

وشدد أنّ هدفهم الوصل بحجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.