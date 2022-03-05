أذربيجان تجدد دعمها تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا

جدد وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف، دعم بلاده تطبيع تركيا علاقاتها مع أرمينيا.

جاء ذلك في كلمة، السبت، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، الموجود في باكو ضمن إطار زيارة رسمية.

وأضاف بيرموف أن تركيا أغلقت حدودها مع أرمينيا بسبب احتلال الأخيرة إقليم "قره باغ" الأذربيجاني.

وأوضح أنه عقب تحرير باكو إقليم "قره باغ" مؤخرا، ظهر مشهد مختلف على أرض، وأن الاحتلال الأرميني للأراضي الأذربيجانية قد انتهى.

وشدد على دعم بلاده تركيا في تطبيع علاقاتها مع أرمينيا، مبينا أن أنقرة وباكو تواصلان العمل بالتنسيق الكامل فيما بينهما بهذا الخصوص.

وأكد بأن أذربيجان وعبر خطوتها هذه تبعث برسائل مفادها إمكانية تأسيس علاقات حسن جوار في المنطقة بين أنقرة وباكو ويريفان.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقد المبعوثان التركي والأرميني الاجتماع الأول بالعاصمة الروسية موسكو، ومؤخرا استؤنفت الرحلات الجوية بين البلدين ضمن جهود تطبيع العلاقات بينهما.