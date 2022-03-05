أردوغان وميشيل يبحثان هاتفياً تطورات الهجوم الروسي على أوكرانيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تطورات الهجوم الروسي على أوكرانيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، السبت، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا آخر التطورات حول الأزمة الأوكرانية الروسية.

وأكد أردوغان للمسؤول الأوروبي، أنهم سيواصلون بذل ما في وسعهم من أجل تحقيق السلام مجددا بين روسيا وأوكرانيا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.