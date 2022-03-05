أمينة أردوغان تدعو للتضامن مع كافة مظلومي العالم دون تمييز

دعت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، إلى ضرورة التضامن مع كافة الشعوب المظلومة حول العالم، دون التمييز بين لغة أو دين أو عرق.

جاء ذلك في رسالة مرئية أرسلتها، السبت، إلى سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكي.

وأعربت أمينة أردوغان باسمها وباسم الشعب التركي، عن بالغ احترامها لزيلينسكي والشعب الأوكراني، معبرة عن حزنها لما تشهده بلادهم الآن.

وأفادت بأنها تسأل الله أن يحل السلام في أوكرانيا بأقرب وقت.

ودعت العالم أجمع إلى مناهضة الحرب والوقوف ضدها، ودعم السلام.

وفي السياق، شددت سيدة تركيا الأولى على ضرورة أن يظهر المجتمع الدولي التضامن نفسه الذي أظهره تجاه أوكرانيا، مع كافة الشعوب المظلومة الأخرى حول العالم، دون التمييز بين لغة، أو دين أو عرق.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.