علييف وتشاوش أوغلو يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

بحث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين في العاصمة الأذرية باكو، السبت، إذ قال علييف في كلمة بعد اللقاء إنهما تناولا سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

ولفت إلى أن البلدين سيحتفلان بالذكرى الأولى لإعلان شوشة بعد حوالي 3 أشهر، واصفا إياه بأنه اتفاق تاريخي وتعزيز لعلاقات التحالف والأخوة بين أنقرة وباكو.

وأشار إلى أن علاقات الأخوة التركية الأذرية ستحمل أهمية أكبر في المستقبل بالنسبة لشعبي البلدين وعموم المنطقة.

من جانبه، قال تشاوش أوغلو إن برلماني تركيا وأذربيجان صادقا قبل شهر تقريبا على إعلان شوشة الذي وقع عليه الرئيسان علييف ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

ومنتصف يونيو/ حزيران الماضي، وقع الرئيس أردوغان، ونظيره علييف، على "إعلان شوشة" خلال زيارتهما مدينة "شوشة" في إقليم "قره باغ" المحرر من الاحتلال الأرميني.

وتضمن الإعلان خريطة طريق في عدة مجالات، منها تقنيات الصناعات الدفاعية، والطاقة، والنقل، والاقتصاد، والعلاقات الإنسانية.