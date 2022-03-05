واشنطن وأنقرة تبحثان التطورات في أوكرانيا

بحث نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، مع نظيرته الأمريكية ويندي شيرمان، التطورات في أوكرانيا.

ونشرت وزارة الخارجية التركية، السبت، تغريدة حول لقاء أونال وشيرمان، أرفقتها بصورة لهما.

وقالت الوزارة إن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية في مقدمتها التطورات في أوكرانيا.

والجمعة، وصلت شيرمان إلى مدينة إسطنبول ضمن جولة تشمل إسبانيا والمغرب والجزائر ومصر لبحث الهجوم الروسي على أوكرانيا، حيث التقت المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في قصر "دولمة بهتشة"، بحثا خلاله الأوضاع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية.

والخميس، ذكر بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، أن شيرمان ستزور إسطنبول والعاصمة التركية أنقرة ضمن جولة تمتد من 4 إلى 11 مارس/ آذار الحالي.

وأوضح أن شيرمان ستلتقي أونال، ومسؤولين أتراكا آخرين، وتبحث معهم "غزو (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين المتعمد وغير المعقول وغير المبرر لأوكرانيا".

وأضاف البيان أن نائبة وزير الخارجية ستعقد مباحثات حول التعاون الأمريكي والتركي، والمصالح المشتركة في دعم أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.