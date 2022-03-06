أردوغان يدعو إلى إعلان عاجل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، وبحث الطرفان خلاله الهجوم العسكري على أوكرانيا والعلاقات الثنائية.

وشدد الرئيس التركي على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لإرساء وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفتح الممرات الإنسانية وتوقيع اتفاق سلام.

وأعرب أردوغان في الاتصال عن استعداد تركيا للمساهمة بكافة الطرق في حل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية في أسرع وقت ممكن.

وأكد أردوغان لنظيره الروسي أن وقف إطلاق النار العاجل سيقلل من المخاوف الإنسانية في المنطقة وسيمنح فرصة للبحث عن حلول سياسية، مضيفا بقوله: "لنمهد معا طريق السلام".

وأشار الرئيس التركي أنه على تواصل دائم مع الجانب الأوكراني والبلدان الأخرى، مؤكدا أنه سيواصل بذل الجهود لعقد مفاوضات شاملة والخروج بنتيجة.