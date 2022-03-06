الهلال الأحمر التركي يستقبل مجموعة من أتراك تتار نزحوا من أوكرانيا

التقى مدير عام جمعية الهلال الأحمر التركي، إبراهيم ألطان، بمجموعة من تتار القرم ممن نزحوا إليها مؤخراً من أوكرانيا،

وجرى اللقاء في سكن طلابي في ولاية قرقلار إيلي، شمال غربي تركيا، حيث يبيت فيه 204 من تتار القرم ممن أجليوا من أوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية هناك.

واطلع "ألطان" من القائمين على شؤون النازحين على أوضاعهم، وتبادل أطراف الحديث مع تتار القرم.

وقال "ألطان" إن أعداداً كبيرة من النازحين دخلوا تركيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف أن من بين القادمين تتار القرم، مبيناً أن الهلال الأحمر التركي سيواصل مد يد العون والمساعدة لجميع المحتاجين من النازحين.