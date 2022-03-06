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تشاوش أوغلو يبحث مع نظيريه الروسي والأوكراني آخر مستجدات الأوضاع

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 06.03.2022 20:39

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا آخر المستجدات في الحرب الدائرة بين الطرفين.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما تشاوش أوغلو مع نظيريه الروسي والأوكراني، بحسب بيان صادر عن الخارجية التركية.

وأوضح البيان أن تشاوش أوغلو ولافروف تناولا في المكالمة الهاتفية سبل إنهاء الأزمة القائمة.

وأضاف البيان أن تشاوش أوغلو وكوليبا بحثا آخر المستجدات في أوكرانيا.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

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