هيئة الأرصاد الجوية: تركيا على موعد مع أمطار غزيرة وثلوج كثيفة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية التركية (TSMS) اليوم من هطولات أمطار غزيرة يتبعها تساقط ثلوج كثيفة على البلاد.

وجاء في التوقعات أن درجات الحرارة ستنخفض تدريجيا مع هطول أمطار غزيرة وستؤثر الحرارة المنخفضة على تركيا بأكملها.

أظهرت بيانات المديرية أن الأمطار الغزيرة ستهبط بداية الأسبوع وأنها ستنتهي بتساقط ثلوج كثيفة في عدة ولايات بحلول نهاية الأسبوع.

من المقرر أن يبدأ تساقط الثلوج منتصف الأسبوع وسيعم البلاد مع انخفاض في درجات الحرارة. وقالت المديرية إن مناطق كثيرة من المناطق غير الساحلية في تركيا ستشهد رياحاً ثلجية.

وسيكون التأثير على منطقة مرمرة، وفيها أكبر مدينة في البلاد اسطنبول وكذلك منطقة البحر المتوسط والمناطق الجنوبية من وسط الأناضول وشرق الأناضول وجنوب شرق الأناضول والمناطق الشمالية الشرقية والشرقية من شرق الأناضول والمناطق الشرقية من منطقة البحر الأسود الشرقية ووسط الأناضول.

فيما قالت البيانات إن ولايات إسكي شهير والعاصمة أنقرة بالإضافة إلى ولاية دوزجه الشمالية الغربية ستشهد تساقط ثلوج كثيفة.

وسيستمر هبوط درجات الحرارة، التي لا تزال دون المعدل الموسمي، هذا الأسبوع خاصة في شمال ووسط وشرق الأناضول.

وقالت التوقعات أيضا إن المناطق الساحلية في تركيا ستشهد بخاصة هطول أمطار غزيرة.

ويوم الأربعاء سيشهد انخفاضًا في درجات الحرارة من المتوقع أن تصل إلى 4-5 درجات مئوية في اسطنبول و2-4 درجات مئوية في العاصمة أنقرة و7-11 درجة في إزمير.

ورغم انتهاء فصل الشتاء، لا يزال تساقط الثلوج المتقطع يهدد بتعطيل الحياة اليومية في معظم الولايات في جميع أنحاء تركيا.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية التركية مؤخرًا من تعرض 63 ولاية لتساقط ثلوج كثيفة وأمطار ورياح قوية.

ويوم الخميس، أغلقت المدارس في خمس ولايات، بما في ذلك أفيون ودنيزلي وإسبرطة في الغرب، وسينوب في الشمال، وقونية الوسطى، وكذلك بلدة في موغلا الدافئة في الجنوب الغربي.

كما أدى تساقط الثلوج إلى إغلاق العديد من الطرق بما في ذلك الطريق الرابط بين قونية بأفيون وإسبرطة حيث توقفت حركة المرور بسبب العواصف الثلجية. وشهدت ولاية بوردور الغربية أيضًا إغلاق طريقين يربطانها بأنطاليا والعاصمة أنقرة بسبب تساقط الثلوج ليل الأربعاء.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية التركية من مخاطر الانهيارات الجليدية في شرق الأناضول والأراضي المرتفعة في أجزاء من منطقة شرق البحر الأسود بينما أصدرت تحذيرًا من احتمال حدوث عواصف في الأجزاء الشرقية من منطقتي البحر المتوسط والبحر الأسود إلى جانب شرق الأناضول مع توقع هبوب رياح تصل إلى سرعات 90 كم / ساعة.