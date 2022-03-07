الخطوط التركية تمدد إلغاء رحلاتها إلى مينسك إلى 9 مارس



أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الإثنين، تمديد قرارها بإلغاء رحلاتها إلى العاصمة البيلاروسية، مينسك، حتى 9 مارس/ آذار الجاري.

وأضافت في بيان لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن جميع رحلات من وإلى مينسك ألغيت حتى نهاية يوم التاسع من مارس الجاري.

وأضافت أن قرارها هذا يأتي استمرارا لقرار سابق اتخذته في هذا السياق بعد إغلاق الأجواء الأوكرانية أمام الطيران المدني، بسبب العملية العسكرية الروسية.

وأشارت إلى إمكانية القيام بالإجراءات المتعلقة بتذاكر الركاب، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت أو عبر الاتصال بخدمة العملاء.