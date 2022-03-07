الدبيبة وسفير تركيا يبحثان مستجدات الانتخابيات الليبية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، مع السفير التركي لدى طرابلس، كنعان يلماز، التطورات السياسية ومستجدات العملية الانتخابية الليبية.

ووفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية، في بيان، عُقد اللقاء في بمقر رئاسة الوزراء الليبية بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

ووفق البيان تناول الطرفان التطورات السياسية ومستجدات العملية الانتخابية الليبية، دون مزيد تفاصيل.

وتتصاعد مخاوف انزلاق ليبيا مرة أخرى إلى انقسام سياسي أو حرب أهلية، بعد أن نصّب مجلس النواب في طبرق (شرق) فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا عن حكومة الوحدة، برئاسة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، وذلك في ظل تحشيد لكتائب مسلحة تدعم كلا منهما.

من جانبها أعلنت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا، ستيفاني وليامز، عن مبادرة تتمثل في تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، تجتمع بشكل عاجل لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

ولاقت هذه المبادرة تأييدا دوليا واسعا، واعتبر الدبيبة الجمعة أنها جاءت منسجمة مع خطة الحكومة للانتخابات في يونيو (حزيران) القادم.

وقبل أسبوعين، أعلن الدبيبة عن خطته لإجراء انتخابات برلمانية قال إنها ستنهي كل الأجسام الموجودة، وبينها حكومة الوحدة الوطنية.

ويستند الدبيبة في رفضه تسليم السلطة حاليا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ 18 شهرا تمتد حتى 24 يونيو/ حزيران 2022.

ويأمل الليبيون في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، في محاولة لإنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.