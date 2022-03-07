تركيا تزود العراق بـ500 ميغاوات من الكهرباء الأسبوع المقبل

قالت وزارة الكهرباء العراقية، الأحد، إن 500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية ستصل البلاد من تركيا، بدءاً من الأسبوع المقبل.

وذكر أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، أنه تم إكمال الربط الفني مع تركيا، وننتظر خلال أسبوع، بدء تزويد العراق بـ 500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية.

وأضاف موسى أن العراق في طور العمل لإنجاز الربط الكهربائي مع دول الخليج، حيث ستكون المرحلة الأولى بـ 500 ميغاوات واط.

كان العراق بدأ عام 2020 بتنفيذ خطة الربط الكهربائي مع تركيا، عبر إقليم كردستان شمالي البلاد.

ووقعت السعودية والعراق في 25 من يناير/كانون ثاني الماضي، مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين البلدين.

وعلى مدى السنوات الماضية، يعتمد العراق على إيران في إمدادات الكهرباء، باستيراد 1200 ميغاوات وكذلك وقود الغاز لتغذية التوليد المحلية.

وينتج العراق بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألفا، ما يؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار وسط احتجاج من السكان.