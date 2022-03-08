أثينا: ميتسوتاكيس يلتقي الرئيس أردوغان في إسطنبول الأحد

أعلنت اليونان أن رئيس وزرائها كيرياكوس ميتسوتاكيس، سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد في إسطنبول.

وقال متحدث الحكومة يانيس إيكونومو، الثلاثاء، إن ميتسوتاكيس سيزور إسطنبول في 13 مارس/ آذار الجاري، للمشاركة في قداس تقيمه بطريركية فنر للروم الأرثوذكس.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن ميتسوتاكيس سيلتقي بطريرك الروم الأرثوذكس بإسطنبول بارثولوميوس، ومن ثم سيجتمع مع الرئيس أردوغان على مأدبة طعام.

وذكر أنه بالرغم من كافة الخلافات بين تركيا واليونان، فإن البلدين يواجهان سلسلة من المشاكل المشتركة.

وأكد المتحدث ضرورة انتهاج مقاربة ترمي إلى حل المشاكل، لا إضافة أخرى جديدة إليها.

وأشار أن ميستوتاكيس منفتح دائما على لقاء الرئيس أردوغان، وأنه عازم على أن يجتمع بالرئيس التركي بروح إيجابية، و"دون تنازل عن ثوابت اليونان المستندة إلى القانون الدولي" على حد تعبيره.

وتوجد خلافات بين البلدين حول عدد من القضايا مثل مناطق الصلاحية البحرية شرقي المتوسط، والقضية القبرصية، وجزر بحر إيجة.

وقبل نحو شهر، صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده ستبحث مسألة السيادة على جزر بحر إيجة ما لم تتخل اليونان عن تسليحها.