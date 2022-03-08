تركيا ترحب بمشاركة وزير خارجية أرمينيا في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

رحبت وزارة الخارجية التركية، بإعلان وزير الخارجية الأرميني آرارات ميرزويان، مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي ينطلق يوم 11 مارس/آذار الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية طانجو بيلغيتش، اليوم الثلاثاء.

وأوضح بيلغيتش أن مثل هذه الخطوات المتبادلة ستساهم في زيادة الحوار بين البلدين والتشاور بشأن تدابير بناء الثقة بما يتماشى مع هدف التطبيع الكامل.

يذكر أن الخارجية الأرمينية أعلنت أمس عبر تويتر، أن ميرزويان سيشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي سيعقد خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 13 مارس الجاري.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقد المبعوثان التركي والأرميني الاجتماع الأول بالعاصمة الروسية موسكو، ومؤخرا استؤنفت الرحلات الجوية بين البلدين ضمن جهود تطبيع العلاقات.

وتستضيف ولاية أنطاليا التركية (جنوب)، النسخة الثالثة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي، برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان، ويلتقي خلاله العديد من رؤساء الدول والوزراء والدبلوماسيين والشخصيات البارزة في عالم الأعمال.