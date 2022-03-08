تركيا وقطر تبحثان سبل التعاون العسكري

استقبل السفير التركي لدى الدوحة مصطفى كوكصو، اليوم الثلاثاء، قائد القوات الخاصة المشتركة القطرية جاسم بن العطية، لبحث تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وأفاد بيان السفارة التركية الذي نشر عبر حسابها على تويتر أن اللقاء بحث إمكانات التعاون العسكري بين تركيا وقطر.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري بين البلدين في يونيو/ حزيران 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات مشتركة، كما نصت على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعات الدفاعية، والمناورات المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.