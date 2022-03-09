أردوغان: أكدت للرئيس الإسرائيلي أهمية حل الدولتين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه أكد لنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ على أهمية حل الدولتين (إسرائيل وفلسطين)، والأهمية التي توليها أنقرة لخفض التوتر في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي، الأربعاء، عقب لقائهما بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وأفاد أردوغان: "واثق أن الزيارة التاريخية للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ ستكون نقطة تحول جديدة في العلاقات بين بلدينا".

وأضاف أن الهدف المشترك لتركيا وإسرائيل هو إعادة إحياء الحوار السياسي بين البلدين على أساس المصالح المشتركة ومراعاة الحساسيات المتبادلة.

وأردف أن "إحلال السلام والرفاهية والمساهمة في إعادة إحياء ثقافة العيش المشترك بالمنطقة هو أمر بيدنا".

ولفت إلى أن تطوير وتعزيز العلاقات التركية الإسرائيلية يتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة للبلدين وللسلام والاستقرار الإقليمي.

وتابع قائلا: "أكدت للرئيس الإسرائيلي على الأهمية التي نوليها لخفض التوتر في المنطقة والحفاظ على رؤية حل الدولتين".

وزاد: "شددت في حديثي مع هرتصوغ على ما توليه تركيا من أهمية للمكانة التاريخية للقدس والحفاظ على الهوية الدينية للمسجد الأقصى وقدسيته".