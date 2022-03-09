أردوغان: قادرون على تجاوز المشاكل الحالية بفضل قوتنا الإنتاجية والتوظيفية

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان على قدرة تركيا تجاوز المشاكل التي تعترضها خلال فترة وجيزة كما فعلت في الماضي.

وقال في كلمة ألقاها في اجتماع الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" بالبرلمان في العاصمة أنقرة، إن تركيا أثبتت مقاومتها للصدمات مجددا بفضل قوتها الإنتاجية والتوظيفية.

وأردف: "بفضل أسسنا الاقتصادية القوية والسياسات الفعالة التي نفذناها، بتنا أحد الاقتصادات التي أظهرت أسرع قدرة على التعافي خلال فترة الوباء (كورونا)".

وأشار أن الاقتصاد العالمي عندما انكمش 3.1 بالمئة عام 2020، حقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 1.8 بالمئة، لتكون تركيا والصين الدولتين الوحيدتين اللتين سجلتا نموا إيجابيا في تلك الفترة.

وأضاف أردوغان: "سنواصل الفترة المقبلة اتخاذ كافة التدابير لضمان أمن إمدادات السلع واستقرار الأسعار".

وحول نظام الإيداع المحمي من تقلبات أسعار الصرف، ذكر أردوغان أن المواطنين أبدوا اهتماما كبيرا به، مشيرا أن إجمالي الودائع فيه بلغ نحو 550 مليار ليرة تركية.

كما تطرق الرئيس إلى التضخم مشيرا أن تركيا ليست الوحيدة التي تعانيه، وإنما الدول المتقدمة تواجه المشاكل نفسها.

وتابع: "ما لم تؤخذ هذه الحقيقة بالحسبان فإن كل تقييم سيكون ناقصا وخاطئا".