أردوغان: نأمل أن يسفر اجتماع أنطاليا عن وقف إطلاق نار دائم بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أكد لنظيره الروسي بوتين والأوكراني زلينسكي على أهمية حل الأزمة الحالية بالحوار بدلاً من استخدام القوة العسكرية، معرباً عن أمله في أن يسفر لقاء وزيري الخارجية الأوكراني والروسي غداً بمدينة أنطاليا التركية عن اتفاق لوقف إطلاق نار دائم بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة أردوغان، الأربعاء، أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.

وأكد أردوغان أن بلاده ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة وجهود المساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني.

وتابع " العقلية التي تميز بين المظلومين على أساس الدين والعرق ولون البشرة لا علاقة لها بالإنسانية أو الحضارة."

وشدد أردوغان على رفض الممارسات التي تذكر "بمطاردة الساحرات" حيال الشعب الروسي والطلاب والفنانين الروس في الخارج، مؤكداً على دعم بلاده لوحدة الأراضي الأوكراني وضرورة مساعدة الشعب الأوكراني وعدم تركيه وحيداً.