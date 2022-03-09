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الحكومة الأوكرانية تقترح اتفاقية أمنية جديدة بضمانة تركيا والولايات المتحدة

وكالة الأناضول للأنباء
كييف
نشر في 09.03.2022 12:52
آلية عسكرية روسية مدمرة في اوكرانيا الأناضول آلية عسكرية روسية مدمرة في اوكرانيا (الأناضول)

قدم حزب "خادم الشعب" الحاكم في أوكرانيا اقتراحًا لتوقع اتفاقية أمنية جديدة تكون فيها تركيا والولايات المتحدة ضامنين.

وأوضح الحزب في بيان الأربعاء، أن روسيا طالبت باستقلال ما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وشبه جزيرة القرم.

وأضاف البيان أن المطالب الروسية لا يمكن تحقيقها، داعيا إلى ضرورة تحديد كيفية تنظيم حياة سكان تلك المناطق داخل حدود الدولة الأوكرانية ذات السيادة.

ولفت إلى أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) صرح بوضوح عدم استعداده لقبول أوكرانيا في بنيته خلال الـ15 عامًا القادمة، مبينا أن الناتو لم يدعم كييف حتى في الحرب.

واقترح الحزب الحاكم اتفاقية جديدة بدلا من مذكرة بودابست، على أن توفر الاتفاقية الجديدة الأمن الكامل لأوكرانيا. وأن تتكفل الدول الضامنة للأمن اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وعسكرية ملموسة.

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