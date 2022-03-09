الرئيس الإسرائيلي يشدد على أهمية العلاقات مع تركيا لاستقرار المنطقة

أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن العلاقات مع تركيا مهمة للغاية من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها للصحفيين الأربعاء، لدى مغادرته مطار بن غوريون، في طريقه إلى تركيا في زيارة رسمية ليومين.

وقال هرتسوغ: "العلاقات بين إسرائيل وتركيا مهمة للبلدين وللمنطقة بأسرها".

وأضاف: "عندما يتم تقويض النظام العالمي، يجب تعزيز الاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "لن نتفق على كل شيء؛ والعلاقة عَرفت تقلبات، وليست لحظات بسيطة، لكننا سنحاول تهيئة العلاقة وبناءها بعناية".

وكانت وفود تركية وإسرائيلية قد رتبت لهذه الزيارة في لقاءات عُقدت في إسرائيل وتركيا، خلال الأسابيع القليلة الماضية.