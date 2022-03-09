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بدء عملية عملية "أرن شتاء 30" ضد عناصر بي كا كا الإرهابي جنوب شرق تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 09.03.2022 11:42
من مصادرات العمليات الامنية ضد بي كا كا الارهابية الأناضول من مصادرات العمليات الامنية ضد بي كا كا الارهابية (الأناضول)

انطلقت عملية "أرن شتاء 30" ضد عناصر تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التركية.

وأشارت الوزارة في بيان، الأربعاء، إلى مشاركة 612 عنصرا أمنيا في العملية الرامية إلى اجتثاث الإرهابيين وتعزيز أجواء الأمن بالمنطقة.

وأكد البيان أن عمليات "أرن الشتاء" مستمرة بدعم شعبي واسع، وأن الهدف منها القضاء على وجود التنظيم الإرهابي داخل الأراضي التركية.

وأطلقت الداخلية اسم "أرن" على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.

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