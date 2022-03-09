تركيا وكرواتيا تعتزمان رفع التبادل التجاري بينهما إلى مليار دولار

أعرب مصطفى بابور هزلان، سفير تركيا في زغرب عن سعادته بمناسبة مرور 30 عاماً على العلاقات الودية بين تركيا وكرواتيا، موضحاً أن التفاهم والتعاون شكّلا العلاقات بين البلدين على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، وشدد على أن هذا النهج ساعد الشركات والتجارة الثنائية على الازدهار.

وتحدث السفير "هزلان" أمام وسائل إعلام محلية يوم الثلاثاء قائلاً إن حجم التجارة الثنائية بين البلدين نما بشكل كبير، "باستثناء عام 2020 عندما أثر الوباء على العالم".

وأوضح أن حجم التجارة وصل إلى 890 مليون دولار بنهاية عام 2021.

وأشار "هزلان" إلى أن العلاقات التركية الكرواتية التي تشترك بتاريخ عميق الجذور، دخلت حقبةً جديدةً عندما حصلت كرواتيا على استقلالها عن يوغوسلافيا السابقة، مضيفاً أن تركيا كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال كرواتيا رسمياً في 6 فبراير/شباط 1992.

وقال: "أصبحت كرواتيا اليوم بلداً هاماً وتربطنا بها علاقات سياسية ممتازة على المستوى الثنائي، ونحن حلفاء في الناتو أيضاً حيث نواصل تعاوننا في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين". مضيفاً أن الدولتين تتعاونان أيضاً في منصات إقليمية مثل جنوب شرق أوروبا وتشكّلان آليةً استشاريةً ثلاثية مع البوسنة والهرسك.

وحول المستثمرين الأتراك في كرواتيا قال "هزلان" إن وجودهم في البلاد آخذ في الازدياد، مشيراً إلى وجود حوالي 45 شركة تركية نشطة في دولة البلقان اليوم.

وقال: "هناك استثمارات تركية كبيرة في قطاعات السياحة والبناء والبنية التحتية والمصارف والطاقة المتجددة".

وأوضح الدبلوماسي التركي أن أول محطة للطاقة الحرارية الأرضية في كرواتيا، شيدتها شركة تركية وهي واحدة من أمثلة هذه الاستثمارات.

وأضاف أن شركة تركية تقوم أيضاً بتجديد خط سكة حديد كريزيفكي-كوبريفنيكا-بوتوفو، وهو أغلى مشروع للبنية التحتية في كرواتيا حتى الآن، كما تقوم الشركة حالياً بإنشاء خط ثانٍ في البلاد.

بدورها علقت "إيفانا زيريك" القنصلة العامة الكرواتية في إسطنبول على العلاقات بين البلدين أثناء الاحتفال بالذكرى الثلاثين للعلاقات الثنائية، مشددةً على أن العلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية تمتعت بمكانة جيدة جداً خلال الثلاثين عاماً الماضية.

ولفتت "زيريك" الانتباه إلى التعاون القوي بين تركيا وكرواتيا في المنتديات متعددة الأطراف مثل الناتو والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وفي إشارة إلى تعليقات الرئيس رجب طيب أردوغان على هدف التجارة الثنائية البالغ مليار دولار خلال زيارته إلى زغرب عام 2016، قالت إن إمكانات التعاون الاقتصادي عالية جداً.

وختمت الدبلوماسية الكرواتية بالقول: "هناك استثمارات تركية في كرواتيا في مجالات مختلفة مثل الطاقة وإدارة الفنادق والبنوك والتمويل والسياحة، ونأمل أن تتوسع هذه الاستثمارات أكثر في المستقبل".