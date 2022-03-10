أردوغان يبحث مع علييف تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعلاقات الثنائية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، والعلاقات بين بلديهما.

جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما الخميس في قصر تشانقايا بالعاصمة أنقرة، وفق بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وذكر البيان أن أردوغان وعلييف بحثا القضايا الإقليمية، بما في ذلك مستجدات الحرب الروسية-الأوكرانية، والعلاقات التركية-الأذربيجانية.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في جارتها أوكرانيا، ما أثار ردود أفعال دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وأكد الزعيمان عزمهما على تعزيز العلاقات التركية-الأذربيجانية المتطورة على أساس الأخوة والصداقة، أكثر في جميع المجالات.

واستعرضا الخطوات التي من شأنها تعميق العلاقات بين البلدين والنهوض بها تماشيا مع التعاون الاستراتيجي المتفق عليه في "إعلان شوشة".

ومنتصف يونيو/ حزيران الماضي، وقع الرئيس أردوغان، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، "إعلان شوشة" خلال زيارتهما مدينة "شوشة" في إقليم "قره باغ" المحرر من الاحتلال الأرميني.

وتضمن الإعلان خريطة طريق في عدة مجالات، منها تقنيات الصناعات الدفاعية، والطاقة، والنقل، والاقتصاد، والعلاقات الإنسانية.

وناقش الزعيمان أيضًا مشروعي ممر "زنغازور" (بين تركيا وأذربيجان مرورا بأرمينيا)، وخط أنابيب الغاز الطبيعي بين تركيا وجمهورية ناختشيفان ذاتية الحكم الأذربيجانية.

وعبّرا عن آرائهما حيال التعاون بين تركيا وأذربيجان ومساهمة البلدين في أمن الطاقة لأوروبا.